Casas do Residencial Lago Azul 4 serão entregues no mês de janeiro

Os futuros moradores do Residencial Lago Azul 4, em Araguaína, começarão 2017 realizando o sonho da casa própria. Em ofício encaminhado nesta sexta-feira pela Caixa Econômica Federal ao prefeito Ronaldo Dimas, a instituição definiu o dia 5 de janeiro como a data prevista para a entrega das chaves das unidades habitacionais.



Também nesta sexta-feira, foi publicada no Diário Oficial do município a convocação aos beneficiários do Lago Azul 4 para comparecerem no empreendimento, no período de 17 a 21 de dezembro, para assinatura do Termo de Recebimento e vistoria de seus imóveis.



Na convocação está especificada a data e horários agendados para que cada um dos beneficiários compareça ao empreendimento portando seus documentos pessoais com foto. A lista pode ser conferida no endereço diariooficial.araguaina.to.gov.br.



Habitação



Araguaína possui o segundo maior programa habitacional da região Norte do Brasil. Ao todo, são 7.115 unidades, beneficiando mais de 20 mil pessoas.



Do total de imóveis, 2.530 ficam localizados no Residencial Lago Azul - etapas 1, 3 e 4, destas já foram entregues 1.530 casas. A etapa 4, com mil unidades, completa o residencial.



No Construindo Sonhos são 416 imóveis e no Costa Esmeralda 1.788 todas também já entregues às famílias. O Residencial Parque do Lago, voltado para as famílias cuja renda se encaixe na Faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida, contará com 881 imóveis.



Outras 500 casas serão iniciadas no Residencial Primavera. Em recente viagem a Brasília, o prefeito Ronaldo Dimas garantiu recurso para a construção de outras mil casas.



Fonte: Ascom Prefeitura