O Sine de Araguaína oferece nesta terça, vagas para costureira em geral

Da Redação

O Sine Araguaína disponibiliza nesta terça-feira (20), vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as vagas disponíveis em Araguaína:



3941613 Ajudante de pizzaiolo 1

3930909 Alinhador de direção 1

3934813 Alinhador de rodas 1

3906010 Analista de agronegócios (economista) 1

3943803 Animador de eventos 1

3927714 Assistente administrativo (Vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

3932576 Assistente de logística de transporte 1

3945653 Assistente social 1

3936184 Auxiliar contábil 2

3932634 Auxiliar de linha de produção (Vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

3884653 Cabeleireiro 1

3927546 Capataz 1

3937643 Chefe de cozinha 1

3944313 Chefe de cozinha 1

3935460 Costureira em geral 1

3943735 Costureira em geral 1

3924991 Cozinheiro geral 1

3943206 Cozinheiro geral 1

3934666 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3944460 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3927514 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3928427 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3945540 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3945494 Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

3934850 Mecânico 1

3935899 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 1

3938528 Mecânico de manutenção de ar condicionado 1

3922015 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1

3920758 Mecânico de manutenção de ônibus 1

3926333 Montador 1

3904633 Médico clínico geral 1

3936621 Médico radiologista 1

3938026 Padeiro 1

3941607 Pizzaiolo 1

3894408 Pizzaiolo 1

3934020 Pizzaiolo 1

3861635 Representante comercial autônomo 3

3946025 Soldador 2

3944170 Supervisor comercial 1

3944162 Trabalhador rural 1

3946079 Trabalhador rural 1

3943629 Técnico de imobilização ortopédica 5

3933554 Vaqueiro 1

3936326 Vendedor interno (vendas de produtos de saúde (hospitalares e laboratoriais) 1

3945587 Vendedor interno (vendas de purificadores de água) 1

3930346 Vendedor interno ( vendas de som, acessórios e produtos automotivos) 1

3936251 Vendedor interno (curso na área de vendas ou marketing pessoal, exp. em comunicação visual) 1

3936671 Vendedor interno (vendas de roupas) 1

3929491 Vendedor pracista ( vendas de consórcios de automóveis) 1

3941035 Vendedor pracista (vendas de etiquetas, rótulos e adesivos) 1

3894195 Vendedor pracista (vendas de móveis planejados) 2

3930916 Vendedor pracista (vendas portas e portões ) 1

3916373 Vendedor pracista (vendas de produtos publicitários) 2