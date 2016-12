Ministério Público investiga possível superfaturamento na Via Lago

Da Redação

O projeto Via Lago em Araguaína está na mira do Ministério Público Estadual (MPE), que instaurou inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades em sua construção. A investigação é da 6ª Promotoria através do Promotor de Justiça Airton Amilcar Machado.



Com data de investigação retroativa a 12 de agosto deste ano, o inquérito foi publicado no Diário Oficial do MPE nessa segunda-feira (19).



A investigação apura um possível superfaturamento na obra orçada em R$ 11, 8 milhões de reais, com recursos de convênio do Governo Federal e contrapartida do município.



O projeto Via Lago foi lançado em outubro de 2014 com a promessa de ser um dos mais importantes cartões postais da cidade, mas até agora não foi concluído.



O Tribunal de Contas do Estado (TCE), determinou em setembro deste ano uma inspeção na obra com o objetivo de apurar indícios de irregularidades, entre elas um provável superfaturamento por parte da construtora responsável pela sua construção.



A prefeitura de Araguaína ainda não se manifestou sobre o caso.