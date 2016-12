Servidores da UPA e HMA estão com salário e 13º atrasados

Da Redação

Servidores terceirizados na saúde pública do município de Araguaína estão com salário e 13º atrasados, eles procuraram a reportagem do Portal O Norte para denunciar a situação.



Os profissionais atingidos pelo atraso trabalham na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Araguaína Sul, Hospital Municipal de Araguaína (HMA) e Ambulatório.



De acordo com a denúncia, os servidores têm procurado informações que justifiquem a pendência mas até o momento não obtiveram resposta do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), responsável pela gestão das unidades.



Em nota ao Portal O Norte, o IBGH confirmou a situação justificando que o atraso salarial e o pagamento do 13º não foram pagos ainda em decorrência dos atrasos nos repasses de recursos federais, estaduais e municipais que custeiam o funcionamento das unidades.



Ainda de acordo com a nota, a previsão é que a regularização do pagamento aconteça até o final desta semana.



Finalizando, o IBGH garantiu que está empenhando todos os esforços necessários para resolver a situação, mas ressalta que é necessário aguardar os repasses, principalmente do Governo Federal, que estão acontecendo fora das datas estipuladas.