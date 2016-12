O Sine de Araguaína oferece vaga para garçom nesta quarta-feira

Confira abaixo, as vagas de emprego oferecidas no Sine de Araguaína.

Da Redação

O Sine Araguaína disponibiliza nesta quarta-feira (21), vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.

3946400 Ajudante de cozinha 23941613 Ajudante de pizzaiolo 13930909 Alinhador de direção 13934813 Alinhador de rodas 13906010 Analista de agronegócios (economista) 13943803 Animador de eventos 13932576 Assistente de logística de transporte 13945653 Assistente social 13936184 Auxiliar contábil 23937643 Chefe de cozinha 13946492 Chefe de cozinha 13943735 Costureira em geral 13924991 Cozinheiro geral 13943206 Cozinheiro geral 13934666 Empregado doméstico nos serviços gerais 13944460 Empregado doméstico nos serviços gerais 13927514 Empregado doméstico nos serviços gerais 13928427 Empregado doméstico nos serviços gerais 13945540 Empregado doméstico nos serviços gerais 13946811 Garçom 13945494 Lanterneiro de automóveis (reparação) 13921103 Magarefe 23934850 Mecânico 13935899 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 13938528 Mecânico de manutenção de ar condicionado 13922015 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 13920758 Mecânico de manutenção de ônibus 13946915 Motorista entregador 13904633 Médico clínico geral 13936621 Médico radiologista 13938026 Padeiro 13941607 Pizzaiolo 13894408 Pizzaiolo 13934020 Pizzaiolo 13861635 Representante comercial autônomo 33946408 Salgadeiro 13946025 Soldador 23944170 Supervisor comercial 13946079 Trabalhador rural 13943629 Técnico de imobilização ortopédica 53933554 Vaqueiro 13936326 Vendedor interno (vendas de produtos de saúde (hospitalares e laboratoriais) 13894195 Vendedor pracista (vendas de móveis planejados) 23930346 Vendedor interno ( vendas de som, acessórios e produtos automotivos) 13936251 Vendedor interno (curso na área de vendas ou marketing pessoal, exp. em comunicação visual) 13936671 Vendedor interno (vendas de roupas) 13929491 Vendedor pracista ( vendas de consórcios de automóveis) 13946481 Vendedor pracista (vendas de empréstimos consignados) 1