Servidores da UPA e HMA vão passar o Natal sem receber o 13º salário

Da Redação

Profissionais que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Municipal de Araguaína (HMA) vão passar o Natal sem o 13º salário. Eles são contratados pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), empresa terceirizada responsável pela gestão das unidades e que não depositou os valores na conta dos servidores.



Esta semana, os servidores procuraram o Portal O Norte para denunciar o atraso no salário de novembro e ainda do 13º salário. Em nota o Instituto alegou que atrasos no repasse de recursos federais, estaduais e municipais impossibilitaram o pagamento em dias. Ainda no documento, a empresa afirmou que a previsão era de que o pagamento seria regularizado até o final desta semana.



Na quinta-feira (22), o IBGH conseguiu regularizar o pagamento do salário atrasado, no entanto, os recursos recebidos teriam sido insuficientes para pagar o 13º dos profissionais.



Em nova nota encaminhada para o site, o instituto reafirmou a primeira justificativa sobre os atrasos e informou que a previsão é de que o pagamento aconteça na próxima segunda-feira (26).