Estudante luta pela vida em UTI depois de ser atingida por um carro

A estudante Lorena Lima Araújo, de 25 anos, luta pela vida em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Regional de Araguaína, no norte do Tocantins. Ela ficou em estado grave após a motocicleta que ela conduzia ser atingida por um carro, no último domingo (25).



O acidente aconteceu em um cruzamento da cidade. Lorena seguia pela via preferencial, na rua Águas Claras. Ela saiu da missa para ir à casa de uma tia deixar um remédio. O motorista suspeito de provocar o acidente não teria respeitado a sinalização. Ele fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. A polícia investiga o caso.



A mãe Marines Rodrigues Lima lembra com carinho do comportamento da filha. "Minha filha era especial, muito dedicada aos estudos. Ela é cabelereira desde os 14 anos, fez curso de técnico em enfermagem e hoje faz ciências contábeis."



"Já chorei muito. As vezes pego as fotos dela, vejo o quanto minha filha é bonita e a a situação que ela se encontra. Ela teve fratura exposta do ombro, costela, bacia, fêmur e teve um coágulo no cérebro", desabafa o pai José Pereira Araújo.



Católicos, os pais de Lorena estão fazendo campanha de oração pela recuperação da filha. "Eu quero entrar ele [o motorista] também nas mãos de Deus. Que ele possa ser uma pessoa do bem. Se vier a acontecer outra vez, que ele preste socorro. Em qualquer situação que seja o acidente, acho que a pessoa deve parar e prestar o socorro."



Fonte: G1/TO