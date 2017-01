Morador flagra homem furtando material de construção em escola

Da Redação

Um homem foi flagrado furtando areia e brita de uma escola municipal em Araguaína. As imagens foram registradas no início da tarde de hoje (02), por um morador que presenciou a cena e encaminhou o vídeo para o Portal O Norte.



O vídeo feito através de um celular, mostra o momento em que o homem, acompanhado de uma mulher está com o carro estacionado na Rua Jurema do setor Santa Luzia e enche baldes de areia e brita para depositar os materiais dentro de recipientes que estão no porta-malas do veículo.



O material de construção faz parte das obras da Escola Municipal Santa Luzia onde o muro está em construção. Segundo o denunciante, o homem suspeito do furto estaria trabalhando nas obras de reforma na escola.



Ainda nesta tarde, o morador registrou uma imagem do homem trabalhando na pintura do muro da escola.



Homem suspeito de furtar material de construção está trabalhando na obra de reforma da escola. (Foto cedida ao Portal O Norte)

Nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura para comentar sobre o caso mas ainda não obtivemos retorno.



Veja o vídeo: