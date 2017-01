Confira as vagas oferecidas nesta terça pelo Sine no Tocantins

Confira abaixo, as vagas de emprego oferecidas no Sine de Araguaína.

Da Redação

O Sine Araguaína disponibiliza nesta terça-feira (03), vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.3951531 Ajudante de cozinha 23948472 Ajudante de eletricista - vaga para trabalhar em Guaraí / Augustinopolis 143934813 Alinhador de rodas 13948864 Assistente de vendas 13951526 Atendente de bar 13936184 Auxiliar contábil 23950058 Auxiliar de dentista 13950540 Auxiliar nos serviços de alimentação ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 13950559 Auxiliar técnico em laboratório de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 13947986 Biomédico 13947124 Cabeleireiro 13949160 Cabeleireiro 33937643 Chefe de cozinha 13951536 Churrasqueiro 13943735 Costureira em geral 13950460 Cozinheiro de restaurante 13949170 Cuidador em saúde 13948257 Dedetizador 13948475 Eletricista de linha de alta-tensão - vaga para Guaraí / Augustinopolis 63948432 Eletricista de manutenção de linhas elétricas - vaga para Guaraí / Augustinopolis 353934666 Empregado doméstico nos serviços gerais 13927514 Empregado doméstico nos serviços gerais 13945540 Empregado doméstico nos serviços gerais 13948384 Encarregado eletricista de instalações - vaga para Guaraí / Augustinopolis 73948088 Farmacêutico de manipulação 13951516 Garçom de bar 73945494 Lanterneiro de automóveis (reparação) 13947122 Manicure 13949129 Manicure 33948087 Manipulador em laboratório de farmácia 13934850 Mecânico 13935899 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 13938528 Mecânico de manutenção de ar condicionado 13947020 Monitor interno de alarmes 13936621 Médico radiologista 13941607 Pizzaiolo 13934020 Pizzaiolo 13948371 Programador de internet 23946408 Salgadeiro 13943629 Técnico de imobilização ortopédica 53948034 Técnico de laboratório de análises clínicas 13947188 Técnico de manutenção eletrônica 13936326 Vendedor interno experiência em vendas de produtos de saúde (hospitalares e laboratoriais). 13952291 Vendedor interno (Vendas de pneus) 13936671 Vendedor interno (Vendas de roupas) 13946481 Vendedor pracista (Vendas de consignados) 13941035 Vendedor pracista (vender etiquetas, rótulos e adesivos) 13952287 Vendedor pracista (Vendas de pneus e peças) 13916373 Vendedor pracista (vender produtos publicitários) 2