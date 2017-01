Prefeitura abre cinco mil novas vagas na Rede Pública de Ensino

As matrículas nas creches e escolas da Rede Pública Municipal serão abertas na próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, a partir das 7 horas. Para o ano letivo de 2017, a Prefeitura de Araguaína está ofertando um número de vagas quase 30% maior que em 2016, subindo de 17 mil para 22 mil vagas e todas as salas de aula com ar condicionado.



Entre as cinco mil novas vagas ofertadas, 2.500 são para a Educação Infantil e outras 2.500 são para as séries do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Para efetuar a matrícula, o aluno ou seu responsável deverá comparecer à secretaria da unidade escolar onde pretende realizar a matrícula no prazo estabelecido, nos horários das 7 às 11 e das 13 às 17 horas, portando a documentação exigida para a efetivação da matrícula.



Caso não haja vagas disponíveis da unidade pretendida, a vaga poderá ser ofertada na instituição mais próxima.



Avanços na Educação



Em quatro anos, foram investidos mais de R$ 12,5 milhões na Educação de Araguaína entre recursos federais e municipais. Foram ampliadas e reformadas 18 unidades de ensino, cinco reconstruídas e três novas foram entregues para a comunidade com padrão de excelência.



Documentação



Confira a lista de documentos exigida em cada modalidade:



Educação Infantil



a) Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF;

b) Atestado ou Carteira de Saúde em que conste que a criança está em dia com a vacinação;

c) Comprovante de residência;

d) Declaração de trabalho dos pais ou responsável;

e) Cópia do Cartão Benefício (Bolsa Família);

f) 01 Foto 3x4



Ensino Fundamental



a) Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF;

b) Comprovante de residência;

c) Cópia do Cartão Benefício (Bolsa Família);

d) Declaração e/ou Histórico Escolar;

e) 01 (uma) foto 3x4;

f) Cópia dos documentos dos pais ou Responsáveis;

g) Cópia do NIS do aluno;

h) Cópia do cartão SUS.



EJA - Educação de Jovens e Adultos



a)Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF;

b) Declaração e/ou Histórico Escolar;

c) Comprovante de residência;

d) Comprovante do Alistamento militar (maior de 18 anos sexo masculino);

e) 01 (uma) foto 3x4.

f) Declaração de Trabalho se for menor de 18 anos.

g) Cópia do cartão SUS.



