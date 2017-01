Sacos de lixo com material usado em exame de cadáveres acumulam no IML

Sacos de lixo estão acumulando no Hospital Regional de Araguaína (HRA), no norte do Tocantins, o maior da região. A situação se repete e ainda mais no Instituto Médico Legal (IML) da cidade.



Em um vídeo gravado por celular é possível ver uma montanha com sacos na área de coleta, que fica próximo aos setores de Oncologia e Ortopedia da unidade.



O lixo era recolhido pela Litucera, empresa que rompeu o contrato com o governo do estado, ainda no ano passado, alegando dívidas.



No IML a situação é ainda pior. Em sacos acumulados estão materiais usados em procedimentos com os corpos. O lixo não é recolhido há um mês.



Luvas usadas estão jogadas sobre os sacos de lixos. Dentro das sacolas também estão lençóis usados.



A população está incomodada com a situação. "Os governantes têm que tomar providência disso porque o local é sujo mesmo", diz o pedreiro, José Emilson Gonçalvez.

"É uma falta de ética, é um risco para a saúde", diz a lavradora Alzenir Gomes.



Resposta



A Secretaria Estadual de Saúde disse que parte do lixo foi recolhido na tarde desta terça-feira (30) e que uma nova coleta deve ser feita no fim desta semana.



Fonte: G1/TO