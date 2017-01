Vacina contra HPV para meninos está disponível nas UBS de Araguaína

Foi iniciada nesta quarta-feira, dia 4, nas unidades básicas de saúde (UBS), a vacinação contra o HPV para adolescentes do sexo masculino com idades de 12 a 13 anos. Nos meninos, a vacina previne o câncer de pênis, garganta, ânus e verrugas genitais.



De acordo com estudos realizados em outros seis países que já adotaram a vacinação de meninos, a inclusão desse grupo contribui para a diminuição do câncer de colo do útero e verrugas genitais, causados pelo HPV, que é altamente contagioso e transmissível principalmente pelo contato sexual.



Segundo o Ministério da Saúde, a faixa etária da vacinação ao público masculino será ampliada gradualmente até 2020, quando estará disponível para meninos de 9 a 13 anos. A vacina é quadrivalente, ou seja, protege contra quatro tipos do vírus e deve ser administrada em duas doses no intervalo de seis meses. A vacinação também será disponibilizada a homens e mulheres portadores de HIV/Aids com idade entre 9 e 26 anos, para esse público, o esquema vacinal é de três doses.



Outra novidade este ano é a ampliação da faixa etária das meninas que podem receber a vacina, que agora chega aos 14 anos, e o reforço da vacina contra a Meningite C para ambos os sexos com idades de 12 a 13 anos. A meningite C é considerada grave e de rápida evolução.



Locais de vacinação



Todas as 19 unidades básicas de saúde de Araguaína estarão vacinando das 7h30 às 13h30:



UBS Albeny Soares de Paula – Avenida C, nº 1035, Setor Couto Magalhães;

UBS Araguaína Sul – Rua dos Pinheiros c/ Rua Bacuri, s/nº Araguaina Sul;

UBS Avany Galdino da Silva – Av. São Francisco, esq. com a Guaíba Araguaina Sul;

UBS Bairro de Fátima – Rua Padre Anchieta, s/nº, Bairro de Fátima;

UBS Couto Magalhães – Av. Perimetral, s/nº, Setor Couto Magalhães;

·UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito – Rua A esquina c/ Rua L – Vila Aliança

UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho – Rua dos Macucos, Loteamento Maracanã;

UBS JK – Av. Bernardo Sayão, s/nº, Bairro JK;

UBS José de Sousa Rezende – Rua São João Batista, Lt 02 Qd 01 D, Setor Alto Bonito;

UBS José Ronaldo Pereira da Costa – Rua 09, Qd 01 Lt 01, Setor Dom Orione;

UBS Manoel dos Reis Lima – Rua das Hortências, nº 46, Setor Jardim das Flores;

UBS Manoel Maria Dias de Brito – Rua dos Ingaxixixes, Qd. 28, LT 01, Setor Cimba;

UBS Nova Araguaína – Rua 19, s/nº, Setor Nova Araguaina;

UBS Novo Horizonte – Av. Araguaia, s/nº, próximo ao Colégio Est. Manoel Gomes;

UBS Palmeiras do Norte – Rua das Camélias, nº 1055, Setor Palmeiras do Norte;

UBS Ponte – Rua Joaquim Caboclo, s/nº, Setor Ponte;

UBS Senador Benedito Vicente Ferreira – Rua 07, nº 07, Setor José Ferreira;

UBS Setor Barros – Av. Bernardo Saião, nº 1082, Setor Barros.

UBS Dr. Dantas – Rua CE, s/n – Costa Esmeralda.



Fonte: Ascom Prefeitura