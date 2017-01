O Sine oferece 35 vagas para eletricistas de manutenção de linhas elétricas

Da Redação

O Sine Araguaína disponibiliza nesta sexta-feira (06), vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as vagas disponíveis em Araguaína:



Identificação da Vagas Ocupação Quantidade de Vagas

3948472 Ajudante de eletricista (vagas para trabalhar em Guaraí / Tocantinopolis) 14

3956706 Ajudante de obras 8

3934813 Alinhador de rodas 1

3955267 Atendente de balcão 4

3951526 Atendente de bar 1

3932500 Auxiliar de topógrafo 1

3950540 Auxiliar nos serviços de alimentação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

3950559 Auxiliar técnico em laboratório de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 1

3955852 Babá 1

3947986 Biomédico 1

3947124 Cabeleireiro 1

3949160 Cabeleireiro 3

3948795 Caseiro (agricultura) 1

3937643 Chefe de cozinha 1

3951536 Churrasqueiro 1

3955259 Churrasqueiro 1

3954195 Churrasqueiro 4

3948257 Dedetizador 1

3948475 Eletricista de linha de alta-tensão (vagas para trabalhar em Guaraí / Tocantinopolis) 6

3948432 Eletricista de manutenção de linhas elétricas (vagas para trabalhar em Guaraí / Tocantinopolis) 35

3934666 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3945540 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3947890 Encanador 1

3954943 Encarregado de matadouro 1

3948384 Encarregado eletricista de instalações (vagas para trabalhar em Guaraí / Tocantinopolis) 7

3948088 Farmacêutico de manipulação 1

3954197 Garçom 5

3955223 Garçom 4

3945494 Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

3947122 Manicure 1

3949129 Manicure 3

3948087 Manipulador em laboratório de farmácia 1

3934850 Mecânico 1

3935899 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 1

3938528 Mecânico de manutenção de ar condicionado 1

3955079 Médico clínico geral 1

3936621 Médico radiologista 1

3929504 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1

3952822 Operador de casa de máquinas - exceto embarcações 3

3956701 Pedreiro 13

3953463 Personal treanning 1

3941607 Pizzaiolo 1

3954062 Pizzaiolo 1

3954196 Pizzaiolo 4

3948371 Programador de internet 2

3946408 Salgadeiro 1

3943629 Técnico de imobilização ortopédica 5

3947188 Técnico de manutenção eletrônica 1

3936326 Vendedor interno 1

3952291 Vendedor interno 1

3936671 Vendedor interno 1

3946481 Vendedor pracista 1

3941035 Vendedor pracista 1

3952287 Vendedor pracista 1

3916373 Vendedor pracista 2