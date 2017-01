Confira as novas mudanças no sentido de ruas da região Central de Araguaína

Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos no Centro de Araguaína, a Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AMTT), viabilizou a mudança de sentido em parte da Rua Gonçalves Ledo e a Rua 12 de Outubro, no Centro da cidade. A partir desta semana, as vias estão em sentido único, para quem vai do Centro ao Bairro São João.



A sinalização vertical foi realizada na semana anterior e os agentes estão nas ruas fazendo a orientação dos motoristas que trafegam no local, informando sobre a mudança e repassando o novo direcionamento.



A Rua 12 de Outubro, entre a Rua das Mangueiras e a Rua Santa Cruz, segue em sentido único para quem vai do Centro ao Bairro São João. E a Gonçalves Ledo também está em sentido único, entre a Rua Santa Cruz e a Avenida Castelo Branco.



E um trecho da Rua Santa Cruz, entre a Rua 21 de Abril (rua lateral do Mercado Municipal) e a 12 de Outubro, que ainda estava em sentido duplo agora está em sentido único.

Mobilidade urbana



O prefeito Ronaldo Dimas, desde a sua primeira gestão, vem investindo em mobilidade, acessibilidade e segurança no trânsito de toda a cidade, com a reconstrução de vias, pavimentação de mais de 300 km, implantação de ciclovia, sinalização, além da reorganização do tráfego, com a modificação do sentido de algumas ruas e avenidas.



Após a reorganização do trânsito na cidade, foi registrada queda no número de acidentes em 40% em 2015, de acordo com dados divulgados pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU).