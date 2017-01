Primeira etapa da Rodoviária deve ser entregue até o mês de fevereiro

A primeira etapa das obras de reconstrução do Terminal Rodoviário de Araguaína está em fase de acabamento. Representando 50% do total da obra, o primeiro pavilhão já conta com 96,2% executados, e será concluído até o final deste mês.



“A obra teve que ser reprogramada algumas vezes devido a problemas estruturais no prédio que não estavam previstos no projeto. Mas o resultado foi que ficou mais confortável e teremos uma nova porta de entrada da nossa cidade”, disse o presidente da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (AMTT), Fábio Astolfi.



O primeiro pavilhão conta com 15 guichês, administração, banheiros com acessibilidade, fraldário, sala vip climatizada, duas lojas, três lanchonetes com praça de alimentação e guarda-volumes. Atualmente, está sendo finalizado o piso, em granilite. Em seguida, será executada a instalação das portas e, por fim, o acabamento de pintura.



(Fotos: Ascom Prefeitura)

Com a entrega do primeiro pavilhão, os comerciantes provisoriamente alojados nas laterais do terminal voltarão aos seus respectivos pontos.



Nova estrutura



Executadas pela empresa JMD Engenharia Eireli, as obras têm um investimento de R$ 1.246.845,37 oriundos de recursos próprios do Município, parte dele proveniente da não-realização da festa pública do Carnaval.



A reconstrução prevê a troca do calçamento, reforma de todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, novos banheiros com fraldários, instalação de catracas de acesso à área de embarque, novos guichês, sala de espera climatizada, jardinagem, área administrativa, praça de circulação e posto policial.



A área de acesso dos ônibus será cercada e haverá uma guarita para garantir que somente veículos autorizados tenham acesso à área de embarque e desembarque, uma estratégia para garantir a segurança dos usuários.



Fonte: Ascom Prefeitura