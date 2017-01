Incar abre inscrições para curso de Assessoria de Imprensa em Araguaína

Um bom relacionamento com a imprensa é fundamental para qualquer empresa ou personalidade que queira estar em evidência na mídia. Visando ofertar uma capacitação sólida e atual para os profissionais de comunicação, o Instituto Carlos Chagas – Incar lança em Araguaína/TO, o curso: Assessoria de Imprensa na Era Digital. A capacitação proporcionará a compreensão do trabalho de assessoria de imprensa diante das evoluções da comunicação oriundas do avanço da tecnologia.



O curso tem carga horária total de 320 horas, e será ministrado pela professora Carlise Nascimento, doutoranda em Comunicação e Práticas de Consumo e docente da Universidade Federal de Goiás – UFG e Pontifícia Universidade de Goiás – PUC. Podem participar estudantes e profissionais de jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing, assessores ou gestores de comunicação, assessores de imprensa, profissionais de mídias sociais, eventos, produção editorial e demais interessados.



Para facilitar a participação de profissionais de outras cidades e estudantes universitários, o curso será ofertado por módulos, nos finais de semana. O primeiro será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro de 2017. Todos os módulos são compostos por aulas teóricas e práticas, com atividades em campo e/ou laboratório. As aulas serão conduzidas por meio de apresentação de situações reais do mercado (cases), prática das ferramentas disponíveis para assessoria, discussões sobre dúvidas levantadas e observações apontadas em textos bibliográficos e de outras fontes.



As matrículas estão abertas e podem ser feitas na sede do Incar em Araguaína, situada na Rua Dom Bosco, 862, Setor Canedo, ou pelos telefones 63 3415-2184 e 98129-8672.



Conteúdo Programático



1. O cenário atual da comunicação e o novo consumidor

2. Assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, branding e relações públicas: mercado, conceitos e tendências

3. Segmentação: como ser assertivo na escolha do público-alvo

4. Planejamento e gestão em comunicação

5. Influenciadores digitais, formadores de opinião e web RP

6. Marketing de conteúdo: estratégia, produção e relacionamento

7. Release: criação de notícias e release digital (SEO e SMNR)

8. Organização de eventos e coletivas de imprensa

9. Gerenciamento de crises e media training

10. Amensuração de resultados em assessoria de imprensa

11. Gestão de carreira e personal branding: o profissional de assessoria

12. Prática de fotografia básica



Fonte: Assessoria