Novo programa de TV prepara estreia para a próxima semana

Uma nova atração na televisão tocantinense deve ir ao ar no dia 16 deste mês. O “Aqui Agora Tocantins” que será apresentado pelo jornalista Jaime Machado dos Passos Júnior. O novo programa será exibido pela TV Araguaína, canal sete, afiliada ao SBT. A atração vai ao ar na faixa nobre à partir das 18h15.



O programa que resgata o nome de um dos maiores sucessos do jornalismo brasileiro na década de noventa, pretende trazer uma roupagem moderna de interatividade com o telespectador e dinâmica com as novas plataformas de comunicação via redes sociais compatíveis à celulares e smartphones.



O conteúdo será composto do jornalismo factual do dia a dia da cidade e região, além de alguns quadros especiais. Segundo Jaime Júnior, as equipes de reportagem, produção e comercial já foram definidas e preparam os últimos detalhes para a estreia.



Perfil do apresentador



Jaime Machado dos Passos Júnior é formado em Jornalismo e Pós Graduado em Assessoria e Gestão de Comunicação. Atualmente cursa o oitavo período de Engenharia Civil. Trabalha com Comunicação há 16 anos, passou por todas as emissoras do Tocantins e pelas três maiores de Goiás (Record Goiás, Tv Anhanguera / Globo e TV Serra Dourada / SBT). Em 2016 apresentou o programa “O Povo na TV” na TV Araguaína, afiliada ao SBT. (Da Assessoria de Comunicação do “Aqui Agora”)