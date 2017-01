Mais mil famílias recebem as chaves da casa própria nesta quarta em Araguaína

Nesta quarta-feira, 11, mais mil famílias receberão as chaves de suas casas próprias em Araguaína. Desta vez, serão os beneficiados do Residencial Lago Azul 4. A solenidade de entrega das chaves acontece a partir das 10 horas, na quadra de esportes da Escola de Tempo Integral do residencial (confira a localização no mapa abaixo), com a presença do prefeito Ronaldo Dimas, secretários municipais e diversas autoridades estaduais e regionais.



As casas fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida e foram construídas por meio da parceria entre o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura de Araguaína, que doou os lotes e fez todo o trabalho de projeção e cadastramento das famílias. As unidades contam com dois quartos, sala com cozinha (modelo americano), banheiro, área de serviço, piso cerâmico e forro. Toda a estrutura é construída sobre radier (laje de concreto armado).



O Setor Lago Azul é composto pelas etapas 1, 3 e 4, totalizando 2.530 casas, todas entregues. Totalmente planejado, o setor já conta com infraestrutura de qualidade, como asfalto, calçadas com acessibilidade, redes de esgoto, água e energia, além de equipamentos públicos como escola de tempo integral, creche, unidades públicas de saúde e um centro de assistência social (CRAS).



Capital da Habitação no Tocantins



Araguaína possui o segundo maior programa habitacional da região Norte do Brasil e o maior do Estado, sendo considerada a Capital da Habitação do Tocantins. No total, são 6.610 casas entregues ou em construção e outras 1.300 a ser construídas, beneficiando diretamente a mais de 30 mil pessoas.



O Residencial Lago Azul, com total de 2.530 casas, é o terceiro setor entregue pela atual gestão que já conta com todos os equipamentos públicos. No Costa Esmeralda e Construindo Sonhos, mais de 2.200 famílias já moram com infraestrutura de qualidade.



No Residencial Parque do Lago, 900 casas estão sendo construídas para famílias cuja renda se encaixe na Faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida e outras 300 unidades serão iniciadas para a Faixa 1,5.



No Residencial Primavera, próximo ao Setor Barros, serão construídas 500 unidades e em viagem a Brasília no mês de novembro de 2016, Dimas garantiu recurso para a construção de outras mil casas.



Fonte: Ascom Prefeitura