Campus Araguaína abre inscrições para seleção de professor substituto

O Campus Araguaína, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), abriu as inscrições para seleção de professores substituto nas áreas de Educação Física, Geografia e História. Para participar, os candidatos devem encaminhar a documentação exigida no Edital nº 1/2017, para o e-mail: seletivo.araguaina@ifto.edu.br, até o próximo dia 22, quando termina o período de candidatura.



Podem concorrer os licenciados em Educação Física, Geografia e História ou bacharéis nas referidas áreas que possuem formação pedagógica para docente em conformidade com a Resolução CNE/CBE nº 2/97, conforme item 1.1 do Edital.



A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: prova de desempenho didático-pedagógico, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, que corresponde à análise do currículo, de caráter classificatório.



A remuneração inicia a partir de R$ 3.117,22 e vai até R$ 5.697,61, podendo variar de acordo com a carga horária e titulação do candidato aprovado. Segundo o cronograma, o resultado final da seleção está previsto para o dia 2 de fevereiro. Para mais informações, página de seletivos do IFTO.



Fonte: Assessoria