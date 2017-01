O sine oferece nesta segunda-feira, 130 vagas de emprego em Araguaína

Da Redação

O Sine Araguaína disponibiliza nesta segunda-feira (16), vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.3966176 Agente de inspeção (qualidade) 13948472 Ajudante de eletricista ( vaga para trabalhar em Augustinopolis / Guaraí ) 143945653 Assistente social 13961868 Auxiliar de escritório 13959762 Auxiliar de manutenção predial 13950559 Auxiliar técnico em laboratório de farmácia ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 13955852 Babá 13947986 Biomédico 13947124 Cabeleireiro 13949160 Cabeleireiro 33960427 Caseiro 13954195 Churrasqueiro 43955259 Churrasqueiro 13948257 Dedetizador 13948475 Eletricista de linha de alta-tensão ( vaga para trabalhar em Augustinopolis e Guaraí ) 63948432 Eletricista de manutenção de linhas elétricas ( vaga para trabalhar em Augustinopolis e Guaraí ) 353966065 Empacotador, a mão ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 13966670 Empregado doméstico nos serviços gerais 13945540 Empregado doméstico nos serviços gerais 13947890 Encanador 13954943 Encarregado de matadouro 13948384 Encarregado eletricista de instalações ( vaga para trabalhar em Augustinopolis e Guaraí ) 73948088 Farmacêutico de manipulação 13953527 Garçom 13945494 Lanterneiro de automóveis (reparação) 13960823 Lavador de carros 43947122 Manicure 13949129 Manicure 33948087 Manipulador em laboratório de farmácia 13965553 Motofretista 13955079 Médico clínico geral 13965675 Nutricionista 13960455 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações13966781 Operador de caixa 13952822 Operador de casa de máquinas 33953463 Personal treanning ( Professor de musculação em uma academia)13961482 Pintor de automóveis13954196 Pizzaiolo 43966424 Pizzaiolo 13948371 Programador de internet 23965299 Promotor de vendas 23950129 Repositor de mercadorias 23963604 Supervisor de vendas de serviços 13943629 Técnico de imobilização ortopédica 53948034 Técnico de laboratório de análises clínicas 13947188 Técnico de manutenção eletrônica 13966007 Técnico em segurança do trabalho 13963550 Vaqueiro 13960484 Vaqueiro 13966973 Vendedor interno 13941035 Vendedor pracista 13963419 Vendedor pracista 13963326 Vidraceiro 1