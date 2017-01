Morre aos 80 anos de idade, "Seu Zé", pai do prefeito Ronaldo Dimas

Da Redação

O Pai do prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PR), faleceu na madrugada desta segunda-feira (16), aos 80 anos de idade.



José Pereira, mais conhecido como “Seu Zé”, lutava há cinco anos contra um câncer no pulmão, em decorrência do uso contínuo de cigarros.



Em seu perfil numa rede social, seu neto Tiago Dimas, descreveu a luta enfrentada pela família ao lado do patriarca: “Ao longo desses anos fomos praticamente um só corpo por diversas vezes nessas idas e vindas em clínicas, dormidas nos hospitais, ou mesmo em casa, sempre na busca do seu bem-estar” e finalizou: “Lutamos e batalhamos juntos! Mas Deus quis assim e eu só tenho que agradecer a Ele por ter me trazido ao mundo como seu neto”.



O corpo de “Seu Zé” está sendo velado no cemitério Jardim das Paineiras, onde deve ser sepultado.