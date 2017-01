Incar oferece 20 cursos de pós-graduação, técnicos e profissionalizantes

Clique no link do texto e confira mais detalhes.

O Instituto Carlos Chagas – Incar está com matrículas abertas para cursos profissionalizantes, técnicos e de pós-graduação, nas áreas da saúde, administração e comunicação. A instituição tem sede em Araguaína/TO e conta com polos em Palmas e nos Estados do Pará, Maranhão e Roraima. Todos os cursos são ministrados por professores especialistas, mestres ou doutores.



Em Araguaína, a novidade para este ano é o curso de Assessoria de Imprensa na Era Digital, direcionado para estudantes e profissionais da área da comunicação. O curso tem carga horária total de 320 horas e será ministrado pela professora Carlise Nascimento, doutoranda em Comunicação e Práticas de Consumo e docente da Universidade Federal de Goiás – UFG e Pontifícia Universidade de Goiás – PUC.



Outro curso em destaque é o de Fotografia Profissional, coordenado pelo professor da PUC/GO, Murilo Bueno, doutorando Performances Culturais. O curso já vai iniciar a segunda turma e trabalha desde as noções básicas de uso e manuseio da câmera, até questões mais aprofundadas, como iluminação e tratamento de imagens.



Confira a relação de cursos ofertados em Araguaína:



Analises Clínicas

Assessoria de Imprensa na Era Digital

Auditoria em Serviços de Saúde

Cardiologia Clínica

Citologia Clínica

Curso de Atualização em Serviços de Saúde

Enfermagem do Trabalho

Enfermagem em UTI Pediátrica e Neonatal

Enfermagem Obstétrica e Ginecológica

Especialização em Saúde e Estética

Farmácia Clínica e Hospitalar

Fotografia Profissional

Gestão de Pessoas e MBA

Hematologia Clinica

Medicina do Trabalho

Nutrição Esporte Exercício

Pediatria

Reumatologia

Urgência, Emergência e UTI

UTI Pediátrico e Neonatal

As matrículas estão abertas e podem ser feitas na sede do Incar, situada na Rua Dom Bosco, 862, Setor Canedo, ou pelos telefones 63 3415-2184 e 98129-8672. Informações no site www.portalincar.com.br.