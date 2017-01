Unidades escolares do Lago Azul abrem matrículas nesta segunda

As 2.530 famílias residentes no Lago Azul poderão matricular suas crianças para o ano letivo de 2017 a partir da próxima segunda-feira, 16, na creche ou na escola localizadas no residencial. Ao todo, serão ofertadas 1.700 vagas, sendo 1.200 para o Ensino Fundamental e 500 para a creche.



As matrículas serão efetuadas nas secretarias das unidades, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas.



A creche, Centro de Educação Infantil Elizabeth Alves de Carvalho, ofertará vagas do Berçário II ao 2º Período, para crianças de 1 a 5 anos. Na Escola Joaquim Carlos Sabino dos Santos serão ofertadas vagas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.



Para efetuar a matrícula de crianças que já estavam matriculadas em outras unidades de ensino, é necessária a apresentação da transferência, que deve ser solicitada na escola de origem do aluno.



A Prefeitura de Araguaína lembra que as matrículas continuam abertas em todas as unidades da rede pública municipal até o próximo dia 20. O número de vagas para este ano letivo foi ampliado em 45%, subindo de 17 mil para 25 mil, com todas as salas de aula climatizadas.



Para efetuar as matrículas, os pais ou responsáveis devem procurar a secretaria da unidade pretendida com os documentos exigidos para cada modalidade, conforme a lista abaixo:



Educação Infantil



a) Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF;



b) Atestado ou Carteira de Saúde em que conste que a criança está em dia com a vacinação;



c) Comprovante de residência;



d) Declaração de trabalho dos pais ou responsável;



e) Cópia do Cartão Benefício (Bolsa Família);



f) 01 Foto 3x4



Ensino Fundamental



a) Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF;



b) Comprovante de residência;



c) Cópia do Cartão Benefício (Bolsa Família);



d) Declaração e/ou Histórico Escolar;



e) 01 (uma) foto 3x4;



f) Cópia dos documentos dos pais ou Responsáveis;



g) Cópia do NIS do aluno;



h) Cópia do cartão SUS.

Fonte: Ascom Prefeitura

a)Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF;b) Declaração e/ou Histórico Escolar;c) Comprovante de residência;d) Comprovante do Alistamento militar (maior de 18 anos sexo masculino);e) 01 (uma) foto 3x4.f) Declaração de Trabalho se for menor de 18 anos.g) Cópia do cartão SUS.