MPE investiga denúncia de fraude em carga horária de médicos

Da Redação

O Ministério Público Estadual (MPE) apura uma grave denúncia contra o Hospital Regional de Araguaína (HRA), indicando que médicos da unidade “cumpriam” uma jornada de trabalho equivalente a 25,5 horas por dia. A questão é que o dia tem apenas 24 horas, sendo assim, os profissionais precisariam trabalhar sem parar de dia e de noite e ainda lhes sobrariam 1,5 horas para que fosse realmente cumprida essa jornada.



A denúncia chegou ao conhecimento do órgão, através de um memorando que foi encaminhado à Promotoria de Justiça acompanhado de um relatório feito pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), informando possível lesão ao erário estadual em face do descumprimento reiterado da carga horária pelas equipes médicas do Hospital Regional de Araguaína nos anos de 2014 e 2015.



O relatório aponta que neste período, médicos da unidade acumulavam de forma indevida cargos, empregos e contratos de trabalho com carga horária equivalente a 180 horas semanais (25,5 horas diárias), fazendo com que a prestação do serviço de atendimento médico e realização de cirurgias fosse seriamente prejudicado, além de impor a contratação de plantões extraordinários desnecessários.



O caso é investigado desde o dia 22 de setembro do ano passado através do promotor Airton Amilcar Machado e na última quinta-feira (12), a portaria do Inquérito Civil Público foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPE.



O inquérito segue em andamento e após sua conclusão, os médicos envolvidos deverão ser denunciados à justiça.