Murussi diz que sua gestão foi positiva e faz apelo para araguainenses

Da Redação

“Cumprida a missão que me foi designada, parto agora a novos desafios”, assim disse Patrícia Murussi, Comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Araguaína ao Portal O norte, confirmando sua saída do cargo. A troca de comando está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (20) quando o Tenente Coronel João Márcio Costa Miranda deve assumir o cargo.



Patrícia Murussi fez um balanço de seus dois anos à frente do Batalhão e apontou um saldo positivo em sua gestão.



Segundo a comandante a administração “outrora destruída foi reestruturada, cursos foram fornecidos constantemente à tropa com o objetivo de especializá-los mais ainda para o desempenhar de suas funções”.



Ainda de acordo com a Tenente Coronel, “por dois anos consecutivos aumentou-se, consideravelmente o número de prisões/apreensões (+20,5%), apreensões de arma de fogo(+114,7%), bem como recuperação de veículos objetos furtados ou roubados (+105%), se comparado com o mesmo período anterior, o que comprova o compromisso de cada militar do 2°BPM para com a sociedade Araguainense”.



Murussi destacou também a realização de projetos sociais de atividades distintas: “Acolhemos a sociedade dentro de nossas dependências nos diversos projetos e encerramos o ano de 2016 com mais de 450 alunos”.



Com relação à estrutura da unidade, a Comandante afirma que a mesma “passou por intensas reformas, através de parcerias do Estado, judiciário, comerciantes, sociedade e militares, tendo hoje, o batalhão, outra aparência, inclusive mais seguro”.



Por fim a comandante destacou fez um pedido à sociedade “Confie em sua PM, da qual nos orgulhamos em pertencer. Os GUERREIROS do Batalhão Araguaia confiam e não desistirão de vocês, pois são homens e mulheres de valor incalculável com o qual tive o prazer de trabalhar”, disse.



Murussi finalizou dizendo que: “Comandante é apenas um gestor, mas o mérito é de TODOS. Somos o TODO e não Um, e não desistimos!”