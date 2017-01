Ampliação de aeroporto pode causar desapropriações em Araguaína

As obras de ampliação do Aeroporto de Araguaína, no norte do Tocantins, podem causar a desapropriação de casas de dois bairros da cidade. A informação foi confirmada pelo secretário de planejamento do município, Angelo Marzola. Segundo ele, a previsão é de que poucas casas serão afetadas e a prefeitura vai tentar uma compra amigável antes de emitir qualquer decreto desapropriatório. As casas ficam nos setores Xixebal e Nova Araguaína.



A novidade desagradou quem tem imóveis nos dois setores. A maior reclamação é de que os moradores não foram consultados ou sequer informados sobre a possibilidade. "Até agora ninguém passou aqui para reclamar, para dar a notificação para nós", comentou o faqueiro Alan Barbosa, que mora no local há mais de 15 anos. A vizinha dele, a dona de casa Loislene Paiva, contou que soube informalmente da notícia, "Até agora eles não vieram falar nada".



A Secretaria de Aviação Civil (Sac), responsável pelo projeto de expansão, ainda não definiu quantas e quais casas vão ser afetadas. O relatório que autorizou as obras determina que uma área de 150 em torno da pista de pousos e decolagens esteja completamente limpo. Isso significa que as construções ou árvores no caminho terão que ser removidas. O documento prevê ainda a expansão da pista em 200 metros em cada cabeceira. Atualmente a pista tem 1.800 metros.



Demanda



Atualmente, o Aeroporto de Araguaína é o único além do de Palmas a receber voos comerciais no Tocantins. Em 2015 o terminal chegou a ter três companhias aéreas operando ao mesmo tempo, mas duas precisaram suspender as operações na cidade. Com isso, apenas a Passaredo tem rotas regulares para Araguaína hoje. As obras são para que o terminal possa receber jatos maiores.



Fonte: G1/TO