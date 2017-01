Morre aos 45 anos Jefferson Coutinho, defensor das pessoas com deficiência

Da Redação

Morreu na noite dessa terça-feira (17), aos 45 anos, Jefferson Cardoso Coutinho, envolvido em causas sociais, Coutinho se destacou em Araguaína como defensor dos direitos das pessoas com deficiência. Ele estava internado há 30 dias no Hospital Dom Orione, em decorência de uma pneumonia.



Nascido em Nazário (GO), Coutinho vivia em Araguaína desde a década de 1980, onde após ficar paraplégico em decorrência de um acidente automobilístico, muito lutou em defesa dos direitos dos deficientes.



Coutinho foi presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Araguaína (ADA), presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD), presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Coordenador do Centro Dia.



O líder deixa quatro filhos. O corpo está sendo velado no Ginásio de Esportes do Bairro Neblina e o sepultamento está previsto para esta quarta-feira, 18, às 16h30, no cemitério Jardim das Paineiras.



Em nota, o prefeito Ronaldo Dimas (PR) lamentou a morte de Coutinho: "Reiteramos respeito e solidariedade aos seus quatro filhos e demais familiares e amigos. Que Deus dê força e sabedoria para superar a dor neste momento".

Nota de Pesar - Vereador e Presidente da Câmara Marcus Marcelo



Foi com muito pesar que recebi a noticia do falecimento do companheiro Jeferson Cardoso Coutinho de 45 anos. Jeferson faleceu na noite desta terça feira 17 por insuficiência respiratória.



Jeferson foi candidato a vereador nas ultimas eleições, foi presidente da Associação ADA, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e atualmente estava presidente licenciado do Conselho Municipal de Saúde. Jeferson foi também servidor do município, coordenando o Centro Dia.



Meus sentimentos a familiares e amigos, rogamos a Deus que possa neste momento trazer paz e conforto a todos.