Comandante Geral participa da solenidade de troca de Comando

Como prática de gestão da Polícia Militar, na próxima quinta-feira, 19, às 9 horas, será realizada a solenidade de passagem de comando do 3º Batalhão, com a presença do Comandante Geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos. O evento acontecerá no Auditório da Prefeitura de Pedro Afonso (Rua Getúlio Vargas, 400).



Assume o comando da Unidade Militar o major Carlos Magno Gomes da Costa, substituindo o tenente-coronel João Márcio Costa Miranda, o qual passará a comandar o 2º BPM, no lugar da tenente-coronel Patrícia Murussi Leite, que assume o comando da Academia de Polícia Militar.



Já a cerimônia de passagem de comando do 2º BPM, em Araguaína, acontece na sexta-feira, 20, às 9 horas, na sede do 2ª BPM (Avenida Filadélfia, n.º 3860) e contará com a presença do Comandante Geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos, além de autoridades militares e civis, praças e oficiais da corporação.



Reinauguração do Posto Rodoviário Estadual



Ainda na sexta-feira, às 8h30min, acontece a reinauguração do Posto Rodoviário Estadual (PRE), localizado na rodovia TO-222, povoado Barra da Grota, em Araguaína. O PRE foi desativado no ano passado para obras de reforma e manutenção. A reativação do posto de fiscalização da PM irá contribuir efetivamente no combate à criminalidade na região, seja para a apreensão de armas e drogas, quanto na recuperação de veículos e prisão de infratores.



Na ocasião, estarão presentes o comandante geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos e o comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), major João Pedro Pereira Passos Lemos e demais autoridades civis e militares.



Perfil dos militares que assumirão novos comandos



Tenente-coronel QOPM João Márcio Costa Miranda



Natural de Carolina (MA), o tenente-coronel atua na Polícia Militar do Tocantins desde 1998. Comandava o 3º BPM desde 29 de janeiro de 2013. Entre outras funções desempenhadas na Polícia Militar, comandou a 4ª Companhia Independente da PM (atual 9º BPM) no período de março de 2007 a julho de 2008 e a 5ª CIPM em Tocantinópolis de 2010 a 2013.



Tenente-coronel QOPM Patrícia Murussi Leite



Natural de Alegrete (RS), a tenente-coronel atua na Polícia Militar do Tocantins desde 1998. Estava no comando do 2º BPM desde 14 de janeiro de 2015 e comandou a 2ª Companhia Operacional da PM em Palmas; o 7º BPM em Guaraí; a 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) em Arraias; e o 5º BPM em Porto Nacional.



Major QOPM Carlos Magno Gomes da Costa



Natural de Cristalândia (TO), o major ingressou na PM em 2006, foi chefe do Serviço de Inteligência em Araguatins, Comandante do 1° Pelotão e 2° Pelotão Destacado em Augustinópolis de 2007 a 2008. Atuou como Coordenador de Operações do SIOP em 2013 e também comandou a 2ª Companhia do 6º BPM, em Palmas, vindo a ser subcomandante do referido Batalhão de 2014 a 2016. Atualmente estava no Comando de Policiamento Especializado.



Serviço



Evento: Solenidade de Passagem de Comando do 3º BPM



Data: 19/01/2017 (quinta-feira).



Horário: 9 horas.



Local: Auditório da Prefeitura de Pedro Afonso - Rua Getúlio Vargas, 400.



Traje: Esporte para civis; e conforme Nota de Instrução para militares.







Evento: Solenidade de Passagem de Comando do 2º BPM



Data: 20/01/2017 (sexta-feira).



Horário: 9 horas.



Local: Sede do 2ª BPM - Avenida Filadélfia, n.º 3860, Araguaína-TO.



Traje: Esporte para civis; e conforme Nota de Instrução para militares.







Evento: Reinauguração PRE Barra da Grota



Data: 20/01/2017 (sexta-feira).



Horário: 8h30min.



Local: PRE, TO- 222 KM 117, povoado Barra da Grota.



Traje: Esporte para civis; e conforme Nota de Instrução para militares



Fonte: Ascom PM