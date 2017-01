Prefeito manda derrubar ponte de povoado para construir nova estrutura

Para garantir a segurança dos araguainenses que trafegam na estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Gurgueia, a Prefeitura retirou uma velha ponte de madeira que fica próximo ao povoado e abriu um novo acesso a 1 km do local. A ponte estava interditada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura desde outubro do ano passado porque apresentava riscos de desabamento e mesmo assim a comunidade utilizava indevidamente, com riscos para as suas próprias vidas.



Equipes da Infraestrutura e da Defesa Civil Municipal estiveram no local até esta sexta-feira, 20, para retirar toda a estrutura da ponte, que era de madeira e só tinha os pilares de concreto.



Nova ponte



A Prefeitura vai abrir um processo licitatório para contratar empresa que deverá construir a nova ponte, que será de concreto. O projeto da nova estrutura será feito e executado pela empresa que vencer a licitação. A previsão é de que a nova estrutura, com segurança e qualidade, esteja pronta até o final do ano.



Moradores



O produtor rural Loamir Ribeiro da Silva mora na região do Povoado Gurgueia desde que nasceu e agora está na expectativa de ver a nova ponte que vai trazer mais segurança. “A expectativa é de que arrume o mais rápido possível”, disse esperançoso Silva.



Melhorias na zona rural



Desde 2013, a Prefeitura já recuperou mais de 250 quilômetros de estradas vicinais que dão acesso à zona rural, beneficiando mais de 20 comunidades.



As melhorias incluem a implantação e manutenção de bueiros, além da construção e reforma de pontes. As localidades já beneficiadas foram: Alto Paraíso, Brejão, Sucupira, Manoel Alves, Caju Manso, Chaparral I e II, Coco Salviano, Itacolomy, Vidal Dias Lima, região do Prata, Projeto Alegre, Água Amarela, Três Marquinhos, região do Garimpinho e os assentamentos Três Riachos, Mirindiba, NPA e Coruja.



Fonte: Ascom Prefeitura