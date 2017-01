Araguaína é considerada uma das cidades mais violentas no país

A cidade de Araguaína. norte do Tocantins, é considerada uma das mais violentas do país, de acordo com o Mapa da Violência. De acordo com um feito pela Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP), a cidade teve mais de 1,6 mil roubos durante o ano de 2016.



A quantidade foi ainda maior que a registrada em 2015, quando houve pouco mais de 1,3 mil casos. O número de homicídios também cresceu: de 59 para 63, no mesmo período.



Apesar disso, houve quedas em outros índices. O número de estupros foi de 51 para 38. A quantidade de furtos caiu de 1,3 mil em 2015 para pouco mais de 830 em 2016. As mortes no trânsito foram de 22 em 2015, para 10 em 2016, menos da metade.



Chama a atenção o crescimento de tipos específicos de roubo. Dos 1.628 casos registrados no ano, 322 foram roubos de veículos. Um número bem maior que em 2015, quando 184 casos haviam sido registrados na cidade.



Araguaína fica a 368 quilômetros de Palmas. O município tem pouco mais de 170 mil habitantes e é o segundo maior do Estado. Em 2016, a Polícia Militar foi comandada pela tenente-coronel Patrícia Murussi, primeira mulher a comandar a PM no 2º Batalhão. Ela foi substituída no último dia 20 de janeiro pelo tenente-coronel João Márcio Costa, que já foi comandante da PM de Tocantinópolis, no extremo-norte do Estado.



Entre as autoridades que prestigiaram a cerimônia de troca de comando estava o governador Marcelo Miranda (PMDB) e o Comandante Geral da PM no Tocantins, Coronel Glauber Oliveira, que em entrevista a uma emissora local discordou sobre o aumento da criminalidade na cidade quando foi questionado. Segundo ele, as estatísticas da PM não estariam de acordo com a pergunta da repórter e destacou que a Polícia Militar está trabalhando bem para manter a segurança em Araguaína.

(Com informações do G1/TO)