Governo não cumpre promessa e cratera ameaça mais uma vez invadir Avenida Filadélfia obrigando Defesa Civil a interditar trecho da pista

A chuva acima da média para o mês de janeiro, 20 mm (INMET), que caiu em Araguaína na manhã de ontem (24), causou transtornos em diversos pontos da cidade.



A prefeitura informou que um trabalho em conjunto que envolve Defesa Civil Municipal, secretarias da Infraestrutura e Assistência Social e Agência Municipal de Transportes e Trânsito (AMTT), buscou melhorar o tráfego nas ruas e monitorou as áreas de risco, onde ainda há famílias.



De acordo com a Defesa Civil, os principais pontos onde o Córrego Neblina transbordou foram nas ruas de acesso à Marginal Neblina. Algumas casas foram inundadas na região dos setores Noroeste e Neblina. Agentes da Defesa Civil e assistentes sociais acompanham e dão apoio às famílias impactadas e realizam o monitoramento das casas em áreas de risco.



Segundo a prefeitura, a Secretaria da Infraestrutura realiza um trabalho de limpeza de bocas de lobo e bueiros com bastante lixo em toda a cidade, que causaram alagamentos em diversas avenidas.



Equipes da Iluminação Pública e AMTT avaliam os estragos causados em semáforos e postes para restauração dos serviços. Além disso, a AMTT está controlando o trânsito em pontos de maiores problemas no tráfego e áreas isoladas.



Problema Antigo



Um dos pontos de isolamento é o trecho da TO-222, na Avenida Filadélfia, no perímetro urbano de Araguaína, onde ocorreu deslizamento de terra e um poste da iluminação pública ameaça desabar. A primeira vez que a Avenida Filadélfia rompeu neste trecho foi em 2011 e até hoje apenas soluções paliativas foram empregadas no local. O problema também foi denunciado pela Defesa Civil em 2016, quando houve interdição da rodovia e rompimento da outra via. Na época o Estado realizou uma ação emergencial para evitar maiores transtornos e garantiu que após o período chuvoso o problema seria definitivamente resolvido.



Vale lembrar que no segundo semestre de 2015 a prefeitura apresentou um projeto para restauração da rodovia mas até hoje não saiu do papel porque o Estado não colocou em prática a solução que segundo o município, seria definitiva para o problema. Enquanto o projeto fica emperrado, a cratera avança.



(Com informações da Ascom Prefeitura)