Aprovados no concurso da Câmara deverão ser chamados em fevereiro

O Presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Vereador Marcus Marcelo já homologou o concurso público realizado pela câmara em 13 de outubro do ano passado. Este foi o segundo concurso público da história da câmara de Araguaína. 3.085 candidatos se inscreveram para concorrer as 28 vagas ofertadas, distribuídas em 21 cargos, com opções para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.



A empresa que realizou o concurso foi o Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP). A remuneração varia de um salário mínimo a R$ 4.083,41. De acordo com Marcus Marcelo os aprovados deverão ser chamados no próximo mês, via edital de convocação que será publicado na imprensa oficial.



O presidente disse ainda que está organizando a casa para receber os novos servidores. “Deveremos agora no mês que vem publicar o edital de convocação chamando os aprovados, para isso estamos tomando as providências necessárias para receber os novos servidores, realizando as adequações que precisam”, finalizou.



Fonte: Ascom Câmara Municipal