Obras do Centro de Convenções de Araguaína devem iniciar ainda este ano

Com o centro, o Município será inserido no calendário de turismo de eventos. O local contará com salão geral, exposições e shows, além de acessos e estacionamentos

Com recurso garantido, Araguaína terá um Centro de Convenções. A construção deverá iniciar ainda este ano no cruzamento da Via Lago com a Avenida Filadélfia, em 5.700 m² de área construída e terá passeios e praça para eventos, além de acessos e estacionamentos. O centro será o espaço adequado para atividades de lazer, cultura e negócios, como congressos, convenções, simpósios, seminários, conferências e grandes eventos de porte nacional e internacional.



Serão 7.000 m² de área ao ar livre com calçadas e um estacionamento de mais de 20.000 m², totalizando quase 40.000 m². O centro contará com salão geral para eventos, exposições e shows, lavabos com acessibilidade, salas de aula ou reuniões, administração, cozinhas e um terraço.

Investimento



Com investimento de cerca de R$6,2 milhões, sendo R$ 5,8 milhões do Governo Federal por meio do Ministério do Turismo, e 466,3 mil do tesouro municipal, a obra garantirá a inserção do município no turismo de eventos.



O recurso, garantido em 2014 através de emenda dos ex-deputados federais Eduardo Gomes, Júnior Coimbra e Osvaldo Reis, e do deputado federal César Halum, já está empenhado e o projeto aguarda aprovação na Caixa Econômica Federal.



A previsão, de acordo com o secretário executivo de Planejamento, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Frederico Prado, é de que seja aprovado até o final de fevereiro quando seguirá para a fase de licitação.



“Atrasamos um pouquinho essa obra para que ela fosse colocada no ponto de maior referência da nossa cidade. É uma área remanescente, em um dos pontos mais importantes da cidade, que foi arrecadada para o município. Em gestões passadas, isso beneficiava diretamente a A, B, C ou D, na nossa gestão, não”, informou o prefeito Ronaldo Dimas.



Fonte: Ascom Prefeitura de Araguaína