Governador afirma a Dimas que dívida será quitada e obras retomadas

Demandas relacionadas à gestão do município de Araguaína foram pauta de reunião entre o governador Marcelo Miranda e o prefeito do município, Ronaldo Dimas, na tarde desta quarta-feira, 25. A reunião, realizada no gabinete do governador, no Palácio Araguaia, contou com a presença do senador Vicentinho Alves, da deputada federal Dulce Miranda, do deputado estadual Elenil da Penha e do vereador Ferreirinha.



Na audiência, foram discutidos temas como a revitalização do Distrito Agroindustrial de Araguaína (Daiara), obras dos setores Araguaína Sul 2, Bairro São João e Maracanã; a continuidade das obras das escolas de tempo integral Maracanã e Nova Araguaína, trechos da TO-222 danificados recentemente pelas chuvas, enfrentamento da violência, entre outros.



“Nós discutimos políticas públicas, projetos para Araguaína. Todas as demandas que o prefeito nos trouxe são importantes para a cidade. Seguindo um planejamento, nós queremos saldar os compromissos que temos com o município. É importante frisar que queremos a unidade na atuação dos representantes da sociedade para definir e executar novos projetos”, disse o governador, que destacou ainda que está aberto para dialogar com todos os políticos e membros da sociedade dispostos a debater os reais interesses do Estado e do povo tocantinense.



A atração de novos investidores para o município também foi defendida por Marcelo Miranda. “Araguaína é uma cidade que se desenvolve todos os dias e precisa de infraestrutura adequada. A revitalização do distrito agroindustrial, por exemplo, é importante para atrair investidores, gerar mais empregos e renda para a população”, pontuou.



Ronaldo Dimas fez uma avaliação positiva da reunião. “Hoje houve um avanço significativo”, avaliou o prefeito, considerando que as demandas apresentadas foram bem recebidas pelo governo.



O senador Vicentinho Alves, por sua vez, enfatizou que a audiência teve como foco fortalecer a parceria com o Estado para, somando esforços, atender às prioridades do município. “O governador prontamente nos recebeu e acredito que essa parceria vai melhorar a cidade de Araguaína”, finalizou.



