Máquina quebra dentro de cratera e obra que fecharia buraco fica parada

A obra que deveria ser uma solução temporária para uma cratera que se abriu na entrada de Araguaína após uma tempestade está parada. O motivo é que uma retroescavadeira que era usada nos trabalhos quebrou dentro do buraco. Mecânicos já foram chamados para resolver a situação, enquanto isso a prefeitura da maior dicade do norte do Tocantins anunciou que o prazo para a obra terminar mudou de sexta-feira (27), para sábado (28).



Essa cratera não é nenhuma novidade para quem mora em Araguaína. É a terceira vez que a pista da TO-222 se rompe em função da erosão. Desde 2013 a prefeitura vem fazendo serviços paliativos, mas a solução definitiva depende de uma licitação que ainda não foi feita. A situação irrita quem passa pelo local diariamente, já que o trânsito está cheio de desvios.



"Horário de pico sempre vai tumultuar um pouco, né? Por que aumenta a quantidade de veículos que passam pelo local" admitiu o superintende de trânsito da cidade, Sheldon Sá. "Nós temos aqui dez agentes por turno" acrescentou ele, explicando que os guardas vão ficar controlando o trânsito enquanto a obra não terminar.



A população está incomodada também com o fato de ser outra obra temporária, que não vai resolver o problema definitivamente. "Sempre estão fazendo serviço mal feito, se fizessem logo uma rede de esgoto que preste, ponte. Aí presta né? Mas desse jeito aí não adianta não", comentou o aposentado Antônio Gonçalves dos Santos.



O governo estadual segue sem previsão para a construção de uma ponte no local. Eles informaram que duas licitações para o conserto já deram errado no ano passado. Agora está sendo elaborado um projeto de estudos no local e só depois disso uma obra definitiva vai ser licitada. Isso não tem prazo para acontecer.



