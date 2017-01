Familiares de paciente do Regional são vítimas de golpe por telefone

Em Araguaína, golpistas estão se aproveitando de um momento de fragilidade familiar para tentar arrancar dinheiro de parentes de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Araguaína (HRA). As informações são de denúncias encaminhadas ao Portal O Norte.



A exemplo disso, familiares de um desses pacientes foram vítimas de um golpe esta semana. Eles receberam a ligação de uma pessoa que se identificou como médico da unidade hospitalar e pediu dinheiro para que um procedimento cirúrgico foi realizado na paciente.



Desesperada com a informação, a mulher que atendeu o telefonema, afirma que repassou R$ 1.400 reais ao falso médico e só depois descobriu que estava sendo vítima de um golpe.



A vítima não foi o único alvo dos golpistas, mais dois familiares de pacientes teriam recebido as ligações do falso profissional da unidade, uma delas que também preferiu não se identificar, contou que seu pai está internado no hospital e sua irmã recebeu a ligação onde o criminoso também pediu dinheiro. Desconfiado, eles não atenderam a solicitação e foram até ao hospital onde confirmaram a tentativa de golpe.



Em nota ao Portal O Norte, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) garante que tem reforçado o trabalho de orientação junto aos pacientes e familiares destacando que todos os procedimentos realizados no sistema público de saúde e em clínicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) são gratuitos.



Ainda sendo a Sesau, ligações de terceiros confirmando dados de pacientes e solicitando pagamento para procedimentos cirúrgicos, exames, medicamentos ou insumos, devem ser denunciadas à direção do hospital e às autoridades policiais.



A Secretaria afirma ainda que já abriu Sindicância e está apurando possível vazamento de informações no Hospital Regional de Araguaína (HRA).