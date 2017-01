Araguaína terá atendimento especial para vacina de prevenção

Desde que foi descoberto o surto de febre amarela no País, a população tem preocupado em se prevenir em relação a essa doença. Em Araguaína, não é diferente. A procura pela vacina nas unidades básicas de saúde (UBS) aumentou bastante, em média 40%. Para suprir a demanda e também atender de forma eficiente a comunidade, A Prefeitura definiu atendimento duas vezes na semana em cada uma das salas de vacinação nas UBS.



De acordo com a Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde, neste ano, o Ministério da Saúde enviou apenas 1.500 doses da vacina contra a febre amarela. Com as doses remanescentes do mês de dezembro, atualmente o Município tem disponível 2.500 doses.



Segundo a coordenadora Samila Braga, após a abertura do frasco de vacina, a sua validade é de apenas seis horas. “As salas de vacinação do Município continuam seguindo o rodizio de atendimento para evitar a perda de doses, haja vista que após a abertura do frasco de vacina, a sua validade é de apenas seis horas”, explicou.



Orientações de vacinação



A Coordenação de Imunização orienta as pessoas que forem residentes em área com recomendação da vacina ou que vão viajar para essa área que fiquem atentos em relação ao quadro de vacinação.



De acordo com a orientação é tomar uma dose aos nove meses de idade e o reforço aos quatro anos. O intervalo mínimo entre a dose do esquema e o reforço é de 30 dias.



A partir de cinco anos de idade é administrar um reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses (para quem recebeu uma dose antes de completar esta idade). E para quem nunca foi vacinada ou que não tem comprovante de vacinação, administrar a primeira dose e um reforço após 10 anos. Para quem já recebeu as duas doses da vacina, a pessoa é considerada vacinada.



Viajantes



Deverão ser vacinados os viajantes que vão para áreas com recomendação de vacinação no Brasil (estados das regiões Norte e Centro Oeste, Minas Gerais e Maranhão, e alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).



A vacina é indicada para viajantes pelo menos 10 dias antes da viagem. O prazo de 10 dias não se aplica no caso de revacinação.



Para mais informações, a comunidade pode entrar em contato pelo telefone (63) 3414-0753, na Coordenação Municipal de Imunização.



Cronograma das UBS para vacinação:



Segundas-feiras



- UBS Araguaína Sul; Rua dos Pinheiros com Rua Bacuri, s/nº Araguaína Sul;



- UBS Bairro de Fátima, Rua Padre Anchieta, s/nº Bairro de Fátima;



- UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho, Rua dos Macucos, Setor Maracanã;



- UBS José Ronaldo Pereira da Costa, Rua 9, Qd. 1, Lt. 1, Setor Dom Orione;



- UBS Palmeiras do Norte, Rua das Camélias, nº 1055, Setor Palmeiras do Norte;



- UBS Senador Benedito Vicente Ferreira, Rua 7, nº 7, Setor José Ferreira;



- UBS Couto Magalhães, Av. Perimetral, s/nº, Setor Couto Magalhães;



- UBS Dr. Dantas, Rua CE, Qd 22 Lt 1, Residencial Costa Esmeralda.



Terças-feiras



- UBS Avany Galdino, Rua Gonçalves Ledo, Bairro São João;



- UBS Albeny Soares de Paula, Avenida C, nº 1035, Setor Couto Magalhães;



- UBS Barros, Av. Bernardo Sayão, nº 1082, Setor Barros;



- UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito, Rua A esquina com Rua L, Setor Vila Aliança;



- UBS José de Sousa Rezende, Rua São João Batista, Lt. 2, Qd. 1D, Setor Alto Bonito;



- UBS Nova Araguaína, Rua 19, s/nº Setor Nova Araguaína.

