Justiça bloqueia R$ 1,3 milhão por equívoco na gestão de Valderez

A Prefeitura de Araguaína teve as contas bloqueadas pela Justiça na última sexta-feira, 27, devido a uma avaliação imobiliária equivocada cometida em 2001, durante a gestão da ex-prefeita Valderez Castelo Branco Martins.



De acordo com a prefeitura, o equívoco culminou na ordem de bloqueio de R$ 1.329.689,13, dos quais R$ 561.005,45 já se encontram bloqueados para garantir o pagamento referente a ação.



O processo, movido pela Prefeitura em desfavor da construtora Cunha Lima Ltda., se refere à desapropriação de uma área com total de 195.752,39m², correspondente a 774 lotes, localizados no loteamento urbano chamado Parque Bom Viver.



À época, a área foi desapropriada e decretada como de utilidade pública, sendo avaliada pelo Município em apenas R$ 30.960,00, valor contestado pelo proprietário.



Na decisão, proferida na última sexta-feira, pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína, Sérgio Aparecido Paio, foi determinado o pagamento do complemento, considerando que o verdadeiro valor do imóvel é de R$ 1.360.645,13, e o bloqueio das contas do município para garantir o cumprimento da decisão.



A Procuradoria do Município já recorreu ao Tribunal de Justiça (TJ-TO) para tentar suspender os efeitos da decisão e não prejudicar as ações e serviços da Prefeitura.



Resposta da Valderez



Valderez Castelo Branco (PP) que atualmente é deputada estadual, encaminhou nota à imprensa apresetando esclarecimentos sobre o caso. Segundo a nota, a ex-gestora alega que os atos praticados em sua administração tiveram como prioridade de atender aos interesses públicos e que na época em que houve a regularização, centenas de famílias viviam de forma irregular no loteamento e podiam ser despejadas a qualquer momento. Para ela, a regularização possibilitou resguardar o direito constitucional à moradia das famílias em questão. "A partir dessa regularização, todas as famílias puderam oficialmente ter a sua casa própria documentada", diz a nota.



A respeioto dos valores, a deputada afirmou que todas as medidas administrativas e judiciais foram tomadas na época, sendo que a avaliação do loteamento foi feita por uma equipe técnica especializada.