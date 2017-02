Estudantes da rede municipal agora terão aulas de Inglês e Espanhol

Mais de 20 mil estudantes de 77 unidades de ensino, entre escolas e creches municipais de Araguaína, iniciaram o ano letivo 2017 nesta quarta-feira. Entre as novidades apresentadas pela Prefeitura para este ano está a implantação do Centro de Línguas, para formação de professores, e o ensino de inglês e espanhol nas turmas de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental ainda neste semestre.



O curso terá duração de seis meses e qualificará os professores, divididos em turmas com 40 pessoas, com o básico dos idiomas inglês e espanhol. “A expectativa é de qualificar a todos nos próximos três anos”, explicou o secretário da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Jocirley de Oliveira.



Aproveitando os docentes que já possuem domínio básico dos idiomas, será implantado o ensino nas primeiras turmas já nos próximos meses, isso porque, segundo alguns estudiosos, quanto mais cedo a criança tiver acesso ao ensino de outro idioma, mais fácil será a assimilação e aprendizagem.



Volta às aulas



Dividindo o tempo entre conquistar novas amizades, brincar no pula-pula e aprender, as crianças do Centro de Educação Infantil Edília de Morais, aproveitaram cada segundo do primeiro dia de aula. A alegria estava estampada nos olhos de cada um dos estudantes.



A Mariana Damasceno, de 8 anos, vai cursar o 4º ano na EM Simão Lutz e conta que estava tão ansiosa que nem foi difícil acordar cedo pra ir à escola. “Estava com saudades da professora, dos coleguinhas, da merenda, de tudo”, contou a menina. A Mariana também gostou da novidade e não vê a hora das aulas de línguas estrangeiras iniciarem.



Qualificação



Nas semanas que antecederam a volta às aulas, as equipes da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, prepararam cada detalhe para receber os estudantes. “Tivemos três dias de formação continuada, seguidos de planejamento, decoração da escola, tudo para tornar o ambiente o mais agradável possível para recebê-los”, enfatizou a Ângela Cruz, Diretora da Escola Municipal Simão Lutz Kossobutizk.



Apenas as unidades de ensino do Lago Azul, e as creches do Monte Sinai e Novo Horizonte não iniciaram suas atividades nesta quarta-feira. A data de início nestas unidades ainda será divulgada e o calendário será adaptado para a reposição das aulas.



