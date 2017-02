Prefeitura anuncia leilão de veículos recolhidos pela AMTT e Detran

A Prefeitura de Araguaína, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AMTT), publicou no Diário Oficial nº1253, da última sexta-feira, 27 de janeiro, o edital de licitação pública para a realização do leilão de 200 veículos recolhidos pela AMTT e Detran em Araguaína.



O leilão acontece no próximo dia 15, às 8 horas, no Sistema Integrado de Pátio de Araguaína (Sipar), localizado à Rua 10, s/nº, Jardim dos Ipês. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar como arrematante.



Entre os dias 8 e 14, em horário comercial, os bens estarão expostos à vistoria pública no mesmo local.



Outras informações como as condições para venda e entrega do bem, despesas com imposto, taxas e serviços podem ser acessadas através do link diariooficial.araguaina.to.gov.br.



Fonte: Ascom Prefeitura