Noiva reage a voto de divisão de bens e convidados caem no riso

"Hum?", essa foi a reação da noiva Paula Karcia Rodrigues Marques, de 22 anos, durante um juramento sobre a divisão de bens que deveria ser repetido no casamento religioso. A cerimônia foi realizada em Araguaína, no norte do Tocantins. Um vídeo com o momento foi publicado na página da 4th Studio, que registou a festa, no Facebook e já teve mais de 20 mil visualizações, até este sábado (4).



Veja o vídeo:

A reação que foi motivo de riso durante a cerimônia realizada no dia no dia 9 de janeiro, diferente do que possa parecer, não foi uma brincadeira planejada. "Foi super espontâneo, eu estava tão nervosa que estava me dando branco nas palavras, por mais que o pastor falasse o que eu tinha que repetir, no mesmo minuto eu esquecia", conta.

Após a pausa, a noiva pede para que o pastor repita o juramento que diz "Tornando-se participante de todos os meus bens" e então consegue ela consegue completar a frase. "Ele disse uma frase muita grande e eu não consegui memorizar, acabou que coincidiu de ser bem na parte dos bens. Aí terminou saindo esse 'hum?'", explica.



A reação foi motivo de piada entre a família e os amigos. "A minha família pegou muito no meu pé. Foi uma deixa para passar o resto do fim de semana fazendo gracinhas do meu hum?! E também da minha falta de memória. Sabe como é família não perde uma gafe."



O noivo Carlos Gomes da Silva Junior, de 23 anos, afirma que não ficou preocupado com a reação de Paula. "Eu conheço a conheço bem e percebi no rosto dela que era nervosismo. Os amigos é que fizeram piada. Eles ficavam brincando que até podiam casar, mas nada de dividir os bens", conta.



Mas a noiva garante que não terá problemas em dividir o patrimônio. "Tudo bem sim em dividir os bens. Na verdade eu queria era comunhão total de bens, mas o marido não quis", revela.

