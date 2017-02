Mais quatro academias ao ar livre serão instaladas em Araguaína

Com o objetivo de levar o maior número de pessoas a praticarem atividade física gratuitamente, a Prefeitura de Araguaína está instalando mais quatro academias ao ar livre na cidade. Agora, são sete novas academias. Mais de dez bairros serão beneficiados. As academias da Vila Azul, Setor Cimba e as duas do Residencial Costa Esmeralda serão equipadas com nove aparelhos.



Outras academias já foram instaladas nos seguintes pontos: Avenida Guaíba e Rua das Palmeiras (Setor Araguaína Sul); Avenida Marginal Neblina (duas); Parque Cimba (duas) e no Setor Barros. Outras serão instaladas nos bairros a seguir: Setor Maracanã (Avenida Itamaraty), Bairro JK (Avenida Lontra), Setor Céu Azul (Rua São Francisco), e Vila Ribeiro (Esquina Rua Butiá com Rua dos Cravos) e em outros pontos que ainda serão definidos.



A partir da instalação das academias ao ar livre, os araguainenses terão à sua disposição equipamentos que proporcionam melhoraria da qualidade de vida. Nos aparelhos, podem ser feitos exercícios que melhorem a coordenação motora e o condicionamento físico, fortalecendo músculos e articulações; além de melhorar a autoestima e promover a integração social.



Equipamentos



As academias contam com bicicletas, paralela, barra fixa, puxador de costas, simulador de caminhada, prancha lateral, elíptico e giro diagonal, todos com pintura eletrostática, que evita a ferrugem e reduz o atrito.



Parceria



A instalação de 12 academias ao ar livre é viabilizada através de uma parceria entre a Prefeitura de Araguaína e a empresa Minerva S.A. Pelo termo de parceria, a empresa investirá R$ 1,2 milhão por ano, durante três anos. para custear obras, produtos e serviços para a comunidade.



Mais cinco academias são instaladas em parceria com o Ministério do Esporte.



Mais opções



Além das academias ao ar livre, a Prefeitura implantou o Projeto Lazer na Rua, realizado aos sábados e domingos, das 16 às 20 horas, na Marginal Neblina, quando uma das pistas é fechada para a prática de atividades esportivas e de lazer.



O Parque Cimba também implantado na atual gestão conta com pistas de caminhada e ciclovias, além de pisos, que também são diariamente aproveitados pela população.



Fonte: Ascom Prefeitura