Comerciante de Araguaína doa brinquedos para o Hospital Municipal

A brinquedoteca do Hospital Municipal de Araguaína (HMA), referência pediátrica na região norte do Tocantins, recebeu, na última semana, doações de brinquedos de uma empresária da cidade.



Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da unidade, Samantha Vitorino Coelho, a comerciante, que pediu para não ser identificada, entrou em contato com o HMA depois que o filho de uma colaboradora dela ficou internado no hospital. “A funcionária gostou do atendimento e elogiou o trabalho que fazemos na brinquedoteca. Frequentemente, precisamos de brinquedos para as crianças e ela se dispôs a ajudar”, disse Samantha.



Os brinquedos agora fazem parte do acervo que atende dezenas de crianças todos os dias. A brinquedoteca é um espaço lúdico, onde os pacientes mirins têm a oportunidade de se distrair em meio ao tratamento médico.



“O ambiente hospitalar é frio, sério e toda criança merece e deve ter um momento prazeroso. É na brinquedoteca que ela se sente mais à vontade, até esquece que está doente. Este momento de alegria é fundamental para a recuperação do paciente”, acrescenta a coordenadora.



