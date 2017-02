Mulher de Araguaína é encontrada morta nos Estados Unidos

Uma mulher de Araguaína foi encontrada morta nesta terça-feira (07), nos Estados Unidos. Dominique Zaions Luz (39 anos) é filha do diretor sindical Rubens Pereira da Luz e morava em Newport, Rhode Island.



Em nota encaminhada à imprensa, o sistema Fecomércio Tocantins, através do presidente Itelvino Pison, lamentou a morte da tocantinense. “A entidade lamenta esta perda e expressa sinceras condolências e respeito à família enlutada. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares”, diz a nota.



De acordo com informações da Fecomércio, o pai de Dominique informou que o laudo dos legistas apontou ataque cardíaco como sendo a causa da morte e que o irmão de Dominique viajou no mesmo dia aos Estados Unidos.



Dominique morava nos Estados Unidos há 12 anos e tinha naturalidade norteamericana. O corpo da tocantinense será cremado nos Estados Unidos. Ela deixa uma filha de 16 anos e um filho de 6 anos.



Maria Luiza Zaions, mãe de Dominique, recebeu em seu perfil no Facebook, os pêsames de amigos e familiares.