Prefeitura incentiva programa de empreendedorismo em Araguaína

O incentivo da Prefeitura de Araguaína ao empreendedorismo na cidade, por meio da viabilidade de uma parceria com o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Itpac), foi discutida na tarde da última terça-feira, 7. Durante reunião, responsáveis pelo Núcleo de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (Neti) da instituição apresentaram o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) a uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.



O PDF visa oferecer consultoria para produtores e prestadores de serviços locais para que possam negociar com grandes empresas instaladas no Estado. Outro objetivo é a realização de dois encontros temáticos: sobre a cadeia produtiva da carne e a cadeia produtiva de grãos.



Os representantes do Itpac Romualdo Fonseca e Rafaella Kalil ainda fizeram uma explanação sobre as atividades desenvolvidas pelo Neti e apontaram quais poderiam ser executadas em parceria com a Prefeitura.



O secretário da pasta, Ângelo Marzola Júnior, solicitou o agendamento de uma nova reunião, com a participação de um número maior de professores da instituição para que possam ser identificados os cursos e o número de alunos interessados em colaborar na realização de um estudo de mercado local e em outras demandas já em execução na secretaria. Entre as demandas estão a elaboração da Agenda de Turismo da Cidade, o levantamento sobre o aeroporto e a reativação da Feira de Negócio, Indústria e Agroindústria do Estado do Tocantins (Feniagro).



“Precisamos fazer coisas consistentes. É como se chegar aqui, por exemplo, um empreendedor, querendo investir na cidade, e nós termos capacidade de dar dados, informações substanciados em pesquisas certas”, pontuou o secretário, ressaltando que tem disponibilidade para receber os projetos e incorporá-los aos já existentes.



Aproveitando a oportunidade, o secretário convidou a instituição a participar da próxima reunião para discutir a reativação da Feniagro, que acontecerá na próxima terça-feira, 14, no Sindicato Rural de Araguaína (SRA).



Fonte: Ascom Prefeitura