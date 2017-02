Programa Fies disponibiliza 246 vagas para a faculdade ITPAC

O FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, programa do Governo Federal, autorizou 246 vagas para o ITPAC.



As inscrições do processo seletivo do Fies devem ser realizadas no período de 7 de fevereiro de 2017 até as 23 horas e 59 minutos de 10 de fevereiro de 2017, observando o horário oficial de Brasília.



As inscrições, gratuitas, devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies (Fies Seleção), no endereço eletrônico: http://fiesselecao.mec.gov.br



Cursos:



ENGENHARIA ELÉTRICA

RADIOLOGIA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

EDUCAÇÃO FÍSICA

MEDICINA

PSICOLOGIA

FARMÁCIA

ODONTOLOGIA

ENFERMAGEM

ADMINISTRAÇÃO

AGRONOMIA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

DIREITO

PEDAGOGIA

ESTÉTICA E COSMÉTICA



Fonte: ITPAC