Prefeitura abre vagas para professores e instrutores de Libras

A Prefeitura de Araguaína abriu processo seletivo para contratações temporárias e formação de quadro de reserva do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. As vagas são para professores alfabetizadores, coordenadores e tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).



As inscrições serão realizadas pelo candidato, entre os dias 9 e 24, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, na Diretoria da Educação Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 499, Entroncamento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3411-5646.



Vagas



As contratações imediatas serão de 10 professores alfabetizadores e um tradutor-intérprete de Libras. Para a formação de cadastro de reserva, são ofertadas duas vagas para coordenadores de turma, 12 vagas para professores alfabetizadores e uma vaga para tradutor-intérprete de Libras.



Requisitos



De acordo com a Resolução do Programa, a seleção para professores alfabetizadores e tradutores-intérpretes de Libras deve considerar que o candidato de ser, preferencialmente, professor da rede pública de ensino; ter, no mínimo, formação de nível médio completo; comprovar experiência anterior em educação; ser capaz de desempenhar todas as atividades descritas para os alfabetizadores no Manual Operacional do PBA.



Os candidatos a tradutor-intérprete deverão comprovar a graduação em Letras/Libras ou certificado obtido por meio do Programa Nacional de Proficiência em Libras (Prolibras).



Para a seleção de coordenadores, a escolaridade exigida será a formação superior em educação, concluída ou em curso e será observada ainda a capacidade de manter controle sobre o trabalho em desenvolvimento nas turmas.