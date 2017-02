Após ser assaltado várias vezes, empresário deixa mensagem na vitrine

“Socorro!!Não aguentamos mais ser assaltados”, essa é uma frase que está descrita na vidraça de uma marmoraria que fica no setor Oeste em Araguaína.



A mensagem de revolta do proprietário, Carlos Gonzaga Martins Bringel, é consequência da onda de assaltos na localidade onde eles também foram vítimas da violência na última quinta-feira (09), quando dois criminosos armados entraram na loja e anunciaram o assalto. "A gente não sabe mais o que fazer, estamos trabalhando com cadeado nas portas porque já fomos assaltados três vezes", comenta.



(Fotos: Portal O Norte)

Uma das profissionais que trabalha no local contou à nossa reportagem detalhes de como aconteceu o último assalto. "Eles foram violentos", disse a mulher, que preferiu não se identificar, os bandidos entraram na empresa por volta das 17 horas da última quinta. “Eles chegaram como se fossem clientes e logo em seguida sacaram a arma e anunciaram o assalto”. Os dois assaltantes levaram dinheiro, relógios, uma TV, 8 celulares, um tablet e ainda quebraram um Iphone.



Ainda de acordo com a vítima, a empresa registrou um Boletim de Ocorrência e os suspeitos de envolvimento no crime foram presos na madrugada seguinte. “Eles estavam com a mesma roupa de quando nos assaltaram e conseguimos reconhecer”.



A funcionária conta que a região tem se tornado bastante insegura e vários assaltos já foram registrados no local. “A mensagem deixada aqui é realmente um pedido de socorro, porque nos sentimos de mãos atadas diante de tanta insegurança”, disse.



(Foto: Portal O Norte)

O empresário afirma que "o mais revoltante é que muitos desses assaltantes são menores de idade e mesmo quando são pegos acabam soltos em seguida e nós ficamos reféns da insegurança", concluiu.