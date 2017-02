Confira as vagas oferecidas nesta sexta pelo Sine em Araguaína

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta quinta-feira (16), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira as vagas disponíveis nos postos do Sine pelo Tocantins:



3973655 Assessor de microcrédito 3

3996077 Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoa com deficiência) 1

3980947 Auxiliar de topógrafo 1

3998277 Auxiliar técnico de mecânica 1

3997294 Açougueiro 1

3993207 Confeiteiro 1

3972197 Confeiteiro 1

3967949 Cozinheiro de restaurante 1

3998067 Cozinheiro de restaurante 1

3995158 Cozinheiro geral 1

3975973 Depilador de couros e peles 2

3996708 Empacotador, a mão (vaga exclusiva para pessoa com deficiência) 1

4001178 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

3947890 Encanador 1

3994140 Encanador 1

4000914 Encarregado eletricista de instalações 1

3989197 Gerente administrativo 1

3985985 Gesseiro montador 1

3995052 Instalador de equipamentos de comunicação 1

3992069 Instalador de insulfilm 1

3945494 Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

3974870 Manicure 4

3948087 Manipulador em laboratório de farmácia 1

3992134 Mecânico de automóvel 1

3969136 Mecânico de automóvel 1

3979298 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

3977504 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1

3968415 Mestre padeiro 1

3980615 Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 1

3955079 Médico clínico geral 1

3965675 Nutricionista 1

3996725 Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoa com deficiência) 1

3993147 Padeiro 2

3993638 Padeiro 1

3985962 Pizzaiolo 1

3948371 Programador de internet 2

3993371 Projetista de móveis 1

3996739 Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoa com deficiência) 1

3987470 Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoa com deficiência) 1

3977348 Representante comercial autônomo 1

3988326 Salgadeiro 1

3994134 Soldador 1

3999933 Supervisor de compras 1

3997861 Tosador 1

3999671 Trabalhador rural 2

3943629 Técnico de imobilização ortopédica 5

3947188 Técnico de manutenção eletrônica 1

3985803 Técnico de refrigeração (instalação) 1

3999107 Técnico eletrônico 1

3968669 Vendedor de consórcio 2

3998508 Vendedor interno 1

3970293 Vendedor pracista 1

3987130 Vendedor pracista 1