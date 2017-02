Depois de 20 anos pai é proibido pela prefeitura de trabalhar em praça pública e desabafo de filha ganha repercussão nas redes sociais

O desabafo da filha de um pequeno empreendedor de Araguaína tem ganhado repercussão nas redes sociais. Em uma postagem no seu perfil no Facebook, Tharkenya Gomes Trindade questiona uma decisão da prefeitura de Araguaína, que segundo ela está comprometendo severamente sua família que foi proibida de trabalhar na Praça das Nações, local onde eles atuam há 20 anos com o trailer de lanches conhecido como “Kero Kero”.



Tharkenya Gomes Trindade direciona o texto ao prefeito Ronaldo Dimas (PR), ela é filha do senhor Maurílio Gomes da Silva (53 anos), proprietário do lanche que todos os dias atendia na Praça das Nações, mas que desde ontem (20), está oficialmente proibido de trabalhar no local.



No texto, o primeiro questionamento de Tharkenya ao prefeito é “Trabalhar é crime?”, já que segundo ela, diante da crise em que milhares de pessoas tem passado pelo desemprego, seu pai quer apenas continuar trabalhando no lugar de onde tira o sustento de sua família.



Na postagem, a jovem apela para o prefeito para que volte atrás e autorize o retorno do trailer na praça: “Agora, por favor, nos dê nosso espaço de volta, a Praça das Nações sempre foi onde ficamos antes mesmo do senhor ser prefeito desta cidade, não estamos te pedindo muito, estamos te pedindo um espaço que sempre foi nosso”.

Em entrevista, senhor Maurilio disse que desde o início da reforma da praça ele começou a se sentir excluído do projeto. “ A prefeitura convocava reuniões com todas as pessoas que trabalham na praça menos eu que só ficava sabendo depois. Por conta disso fui na prefeitura procurar o prefeito. Pra falar com ele precisamos agendar audiência, mas a secretária dele nunca me ligou, ele nunca me atendeu” .

No último sábado (18), o dono do lanche foi convocado para uma reunião com o secretário de Cultura Esporte e Lazer, Willamas Ferreira, que na oportunidade informou que ele estava proibido de trabalhar na praça. “Eu perguntei por que e ele disse que a praça não foi adaptada para instalar o meu trailer. Tentei questionar, perguntei por que não me incluíram no projeto? Disse que dependo disso pra sustentar minha família mas não adiantou, ele disse que se eu fosse para lá seria constrangedor porque eu seria retirado contra minha vontade”.



Na segunda-feira (20), o micro empreendedor recebeu um ultimato de um fiscal de Postura. "O fiscal foi a minha casa pra confirmar minha proibição. E eu fiquei de mãos atadas", lembra.



Desesperado, Maurílio que é pai de três filhos não sabe mais o que fazer: “tenho 32 anos de casado e nunca passei tanta dificuldade com minha família. Esses dias tive que vender bens de uso pessoal para pagar a matrícula da minha filha na faculdade. É muito duro ver minha família sofrendo. Com contas básicas como água e luz atrasadas. Eu só quero continuar trabalhando, não sou bandido, sou apenas um pai de família tentando sobreviver”.



Resposta da Prefeitura



Em nota ao Portal O Norte, a Prefeitura de Araguaína afirma que desde o ano passado vem conversando com o proprietário do pit-dog Kero Kero, sobre a sua situação que segundo o município, estava irregular há quase 20 anos.



A prefeitura informou que ofereceu outros espaços públicos os quais o empresário pudesse instalar o seu empreendimento, mas até o momento ele não teria acatado nenhum deles.



A nota informa ainda que todo comércio desse tipo de serviço tem que ter autorização de uso de espaço público e no caso do Kero Kero, não havia.



A Prefeitura finaliza a nota orientando que o procedimento a ser feito é de que os proprietários desses empreendimentos procurem a Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no Departamento de Cultura para solicitar a autorização de espaço público.